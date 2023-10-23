Закрив двері перед військовим без ноги: водія львівського автобуса покарали

У Львові водій автобуса відмовився везти українського воїна, який втратив ногу. Він вже поніс покарання.

Водія, який у Львові нахабно зачинив двері перед військовим із інвалідністю, покарали. Йому оголосили догану.

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Водій порушив трудову дисципліну

Інцидент трапився в автобусі №29. Про це стало відомо із соціальних мереж.

У комунальному автотранспортному підприємстві №1 зазначили, що такими діями водій порушив трудову дисципліну та посадову інструкцію.

У водія вимагали пояснень щодо цієї ситуації, а також позбавили премії за жовтень. Якщо він повторить це порушення – його звільнять.

Що відомо про інцидент