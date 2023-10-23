Закрив двері перед військовим без ноги: водія львівського автобуса покарали
23 жовтня 2023, 15:57Читать новость на русском
Джерело:ЛМР
У Львові водій автобуса відмовився везти українського воїна, який втратив ногу. Він вже поніс покарання.
Водія, який у Львові нахабно зачинив двері перед військовим із інвалідністю, покарали. Йому оголосили догану.
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Водій порушив трудову дисципліну
Інцидент трапився в автобусі №29. Про це стало відомо із соціальних мереж.
У комунальному автотранспортному підприємстві №1 зазначили, що такими діями водій порушив трудову дисципліну та посадову інструкцію.
У водія вимагали пояснень щодо цієї ситуації, а також позбавили премії за жовтень. Якщо він повторить це порушення – його звільнять.
Що відомо про інцидент
- Подія сталась 21 жовтня близько на зупинці "Площа Митна". Зі слів очевидця, водій автобуса відмовився везти українського ветерана, який втратив кінцівку. Він просто зачинив двері перед воїном ЗСУ. За його словами, пасажири кричали водієві, що біля дверей стоїть військовий без ноги.
- Пізніше очевидець дав зрозуміти у соцмережах, що він не звертався одразу на "гарячу лінію" через сумніви в її ефективності без медійного розголосу. Також чоловік заявив, що він тоді єдиний вступив у діалог з водієм, а з боку інших людей майже не було ніякої підтримки.
- Згодом скандал прокоментував у соцмережах директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. За його словами, водія одразу викликали для відбору пояснень та зʼясування обставин.