У Києві маршрутка з пасажирами влетіла у продуктовий кіоск. Ніхто не постраждав, однак аварія спричинила збитки торговому павільйону.

ДТП трапилась 11 серпня на вулиці Генерала Наумова. Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" у фейсбук.

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Як повідомляють у спільноті, водій задрімав за кермом. Виїхавши на тротуар, він протаранив МАФ (торговий павільйон – 24 канал), в якому продавали продукти.

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Поліція ситуацію ще не прокоментувала.

На фото видно, як обурена продавчиня показує на збитки, що спричинила аварія. Автобус пошкодив частину павільйону. Зокрема, тріснула вивіска та розбились вікна.

Переднє скло маршрутки також пошкоджене.