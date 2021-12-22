Водія "слуги" Галушка оштрафували та забрали водійське посвідчення

Водія, який був за кермом автомобіля "слуги народу" Миколи Галушка ошрафували. У нього також забрали водійське посвідчення.

Інцидент, відео з якого оприлюднили нещодавно, трапився ще у грудні 2020 року. Про покарання для водія розповів очільник МВС Денис Монастирський.

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Монастирський розповів, що водія нардепа Галушка оштрафували

Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності за відмову пройти освідування,

– написав Монастирський.

Він також пояснив, що Печерський районний суд Києва позбавив його права керування на рік. Він також заплатив 10,2 тисячі гривень штрафу.

Міністр запропонував ввести відповідальність за образу поліцейського

Денис Монастирський написав, що досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського.

У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень,

– пригадав міністр.

Він також запевнив, що сподівається на те, що нардепи проголосують за законопроєкт та захистять право поліцейських на повагу.

Коротко про інцидент, коли Галушко сварився з поліцією

Нещодавно в мережі оприлюднили відео, на якому народний депутат від "Слуг народу" Микола Галушко свариться з поліцейськими.

Інцидент трапився ще у 2020 році, коли поліцейські зупинили автомобіль політика за порушення правил дорожнього руху. Адже парламентар нецензурно висловлювався щодо правоохоронців, називав їх "дебілами".

Зокрема Галушко приїхав "виручати" свого водія, який перетнув подвійну смугу. Сам політик емоційно пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата, тому вони нібито не мали права його зупиняти.

Згодом "слуга народу" не вибачився. Тільки ще раз прокоментував ситуацію та заявив нібито винні саме правоохоронці, які зупинили автомобіль.

На інцидент відреагував ексочільник МВС Арсен Аваков. Він заявив, що це "не єдиний епізод". Натомість у партії "Слуга народу" засудили такі дії політика та сказали, що такий вчинок неприйнятний.

Скандал Галушка з поліцейськими – дивіться відео