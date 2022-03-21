Захоплених водіїв й екіпаж швидкої, яка доставляла гумвантаж на Харківщину, звільнили, – Верещук

Ірина Верещук повідомила, що 21 березня вдалося звільнити водіїв та екіпаж швидкої, яких ворог захопив напередодні. Українці намагалися доставити гуманітарний вантаж на Харківщину.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні повідомила, що 21 березня вдалося звільнити працівників карети швидкої допомоги, які доставляли гуманітарну допомогу, пише 24 канал.

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Захоплених ворогом водіїв та екіпаж швидкої вдалося звільнити

Сьогодні (21 березня – 24 канал) було звільнено наших водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити гуманітарну допомогу до міста Вовчанськ Харківської області,

– зазначила Верещук.

Міністерка наголосила, що це дійсно хоробрі люди, які мужньо виконують свій громадянський обов'язок в умовах війни. Як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівники з Державної служби з надзвичайних ситуацій, екіпажі машин швидкої допомоги, поліцейські. Вони свідомо йдуть на ризик для свого життя і кожного дня допомагають українцям вибиратися з міст, де ведуться бойові дії.

Вечірнє звернення Ірини Верещук за 21 березня: дивіться відео