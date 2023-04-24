Моторошний водяний смерч вийшов на узбережжя Флориди: відео, яке варто побачити

Мешканців американського штату Флорида добряче налякав моторошний водяний смерч. Він з'явився посеред дня в океані і почав стрімко рухатися до берега.

У мережі з'явилося декілька кадрів, на яких видно як вирує негода.

Дивіться також Україну накрила повінь: звідки взялася велика вода та чим вона загрожує

Очевидці заявили, що водяний смерч обрушився на пляж Голівуд. Сталося це приблизно 21 квітня о 12:45. Стихійне лихо добряче налякало людей. Відвідувачі пляжу розповіли, що пісок розлітався в усі боки, але зрештою стихія стихла.

Я ніколи такого не бачив. Я приїжджаю сюди з 1986 року. Я ніколи не бачив такого за все своє життя,

– сказав один зі свідків.

Інша очевидиця подій зазначила, що все почалося далеко в океані, але стрімко наближалося. Вражає, але водяний смерч не завдав серйозних руйнувань. Ба більше, синоптики попередили лише про короткочасне погіршення погоди.

Негода вирує у Флориді: дивіться відео

Моторошний водяний смерч: дивіться відео

Зауважимо, що торнадо, смерчі та урагани для США – не рідкість. Через географічне розташування вони там трапляються доволі часто. До прикладу, на початку квітня стихія, яка пронеслася через південні та середньо-західні регіони США, руйнувала все на своєму шляху та забирала життя.

Спочатку повідомляли про понад 20 людей, в яких стихія забрала життя.Однак, вже незабаром кількість жертв зросла до 32. За наявними даними, щонайменше 5 людей загинули в Арканзасі. Тіла виявили рятувальники під час розбирання завалів, які спричинив торнадо у п'ятницю, 31 березня.