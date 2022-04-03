Вогнеборці лише зараз змогли загасити пожежу нафтобази на Полтавщині

3 квітня 2022 , 20:57
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Джерело:

телеграм Дмитра Луніна

У Кременчуці після російського ракетного удару 2 квітня спалахнула нафтобаза. Рятувальники працювали над тим, щоб її загасили понад півтори доби.

Займання повністю ліквідували приблизно о 20 годині 3 квітня. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

Днем раніше У Кременчуці досі гасять пожежу на нафтобазі після ракетних ударів

Коли змогли локалізувати вогонь

Ракети Росії влучили сюди ще о 6 годині ранку днем раніше. Після цього працівники ДСНС були змушені працювати не покладаючи рук. 

Ввечері того ж дня вогонь змогли локалізувати. Проте, попри відсутність поширення, полум'я становило значну небезпеку. 

Пожежа на Кременчуцькому НПЗ повністю ліквідована. Дякую рятувальникам і всім причетним за героїчну роботу,
– написав голова Полтавської ОВА.

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Автор: Олександр Марчак