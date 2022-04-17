Вогнеборці врятували дідуся та його 5-річного онука у Миколаєві

На вулиці Безіменній у Миколаєві виникла пожежа. З двоповерхового будинку не могли вийти дідусь з онуком.

Про це повідомили 17 квітня у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Вони отримали повідомлення про пожежу о 09:34.

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"Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, що з вікна помешкання просять про допомогу дідусь та його п'ятирічний онук", – написали в ДСНС.



Наслідки пожежі / Фото ДСНС



Працівники ДСНС врятували людей / Фото ДСНС

Деталі порятунку

Рятувальники використали висувну драбину й дістали людей. О 09:58 вдалось загасити пожежу.

Загалом до ліквідації вогню залучили 3 одиниці техніки та 11 рятувальників. Крім цього, допомагали працівники поліції, аварійна бригада "Миколаївобленерго" та "Миколаївгазу".

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