Вогнева перевага ворога знівелюється, – Зеленський про постачання необхідної зброї

Зараз основним завданням держави є забезпечення нашої армії. Влада робить усе, щоб ЗСУ мало достатньо зброї для нівелювання вогневої переваги ворога.

Детально описав зусилля президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення за 3 липня.

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Ми забезпечимо таке постачання, – президент

Очільник України підкреслив, що зараз не можна втрачати жодного дня. Тому налагодження нових зв'язків і переконування партнерів тривають невпинно.

Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання. Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів,

– сказав президент.

Він підкреслив, що для цього зараз використовуються всі можливості. Починаючи від дипломатичних, закінчуючи політичними та інформаційними.

Звернення Володимира Зеленського 3 липня: дивіться відео