Вогнику вам, виродки: Бригада імені князя Романа Великого показала, як провела Вербну неділю

Українські військові продовжують боротися з російськими окупантами. 17 квітня, у Вербну неділю, вони знищили чергову бронетехніку загарбників.

Військові зізнаються – хотіли б провести це свято у спокої. Але російські окупанти не дали цього зробити.

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Ворог точно про це пошкодував. Бійці з 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого передали росіянам палкий "привіт".

Як ми провели Вербну неділю? Хотілося провести її в відносному спокої. Та не вийшло... Ворог сам нарвався, і отримав те, що заслужив! Вогнику вам, виродки! З ним тепліше рятуватися втечею. Переможемо! – написали військові.

Як українські захисники знищили бронетехніку росіян: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили колону російських окупантів на Харківщині. Ліквідували близько 100 окупантів та багато техніки.

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