Вогонь у повітря та світло-шумові гранати у натовп: окупанти у Славутичі розганяють мітинг
Джерело:Олександр Павлюк
Українці у Славутичі вийшли на акцію з національною символікою. Окупанти почали стріляти в повітря та кидати у натовп світло-шумові гранати.
У Славутич, що на Київщині, 26 березня заїхала техніка російських вбивць. Мешканці міста збираються на головній площі та виголошують: "Славутич – це Україна", "Слава Україні".
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"Розгорнули великий державний прапор. Росіяни відкрили вогонь у повітря. Кидають світло-шумові гранати у натовп, але жителі не розходяться, навпаки їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки", – написав голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк.
Люди у Славутичі вийшли на протест: дивіться відео
Російські окупанти у Славутичі: дивіться відео
Мітинг проти окупантів / Фото телеграм-каналу Олександра Павлюка
Люди не бояться рашистів / Фото телеграм-каналу Олександра Павлюка
Викрали мера
За словами Павлюка, окупанти викрали мера Славутича Юрій Фомічева. Проте наразі міська рада у повному складі продовжує працювати.