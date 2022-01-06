Вогонь, руйнування, біль: протести у Казахстані у 10 фото
Джерело:24 канал
Масштабні протести у Казахстані розпочалися у січні 2022 року. Дані про перших загиблих з'явилися у середу, 5 січня. Того ж дня на території країни ввели режим надзвичайної ситуації.
Протести охопили 15 міст країни. Українцям вже порекомендували утриматися від поїздок до країни.
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Протести у Казахстані у 10 фото
Вогонь
В Алмати спалахнули пожежі. Спершу ЗМІ повідомили, що вогонь охопив резиденцію президента в Аламати. Згодом підпалили аеропорт, будівлі акимату та національного телеканалу.
Акимат Алмати / NEXTA Live
Міста
На вулицях міст панує справжній хаос. ЗМІ повідомляють про спалені автівки, знищені крамниці та офіси.
Міста у вирі протестів / Фото Айсулу Тойшибековой
Крамниця Алмати / SHOT
Акимат Алмати / "Новости Казахстана"
Пам'ятник Назарбаєву
У місті Талдикорстан протестувальники знесли пам'ятник, який колись звели на честь Нурсултана Назарбаєва. Монумент вдалося звалити лише через декілька годин після старту. Під час падіння пам'ятник розбився навпіл.
Знесений пам'ятник Назарбаєва / Kaz.tag
Люди
Станом на 5 січня відомо про сотні постраждалих. За даними ЗМІ, декілька людей загинули. Силовики попереджають місцевих жителів про масштабну зачистку в Алмати.
Перші сутички протестувальників та правоохоронців / Orda.kz
Внаслідок протестів постраждали сотні людей / Orda.kz
У містах лунають вибухи / NUR.KZ
ЗМІ повідомляють про загиблих / NUR.KZ
На ранок 6 січня планують масштабні зачистки / AP