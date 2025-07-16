Він бачив усе – сльози, прощання, втрати: який зараз має вигляд вокзал у Покровську
- Будівля вокзалу в Покровську сильно пошкоджена від ворожих обстрілів.
- В Укрзалізниці показали світлини вокзалу.
Вокзал міста Покровськ в Донецькій області сильно пошкоджений. Укрзалізниця показала світлини будівлі, яку російські загарбники неодноразово намагалися знищити.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.
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Який має вигляд вокзал у Покровську?
В пресслужбі Укрзалізниці показали фото вокзалу в Покровську. Саме звідси тисячі людей вирушали евакуаційними потягами до безпечніших регіонів країни.
Він бачив усе – сльози, прощання, втрати. Але й обійми, надію та віру у наше майбутнє,
– пишуть у компанії.
Вокзал у Покровську / Фото Укрзалізниці
Станом на сьогодні будівля вокзалу сильно пошкоджена від ворожих обстрілів.
Пошкоджений через ворожі обстріли вокзал у Покровську / Фото Укрзалізниці
"Але незважаючи на це, вокзал стоїть, як і стоїмо ми, бо наш дух супротиву їм не зламати", – підкреслили в Укрзалізниці.
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Зазначимо, що Покровський напрямок залишаються одними з найгарячіших точок фронту.
Станом на ранок 16 липня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.