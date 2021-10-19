На вокзалах можуть організувати пункти тестувань на COVID-19
19 жовтня 2021 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця хоче організувати пункти ПЛР-тестувань на найбільших вокзалах країни. Компанія вже звернулася з відповідною пропозицією до понад 20 лабораторій.
Серед пропозицій, що надійдуть, Укрзалізниця обере лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за тестування. Рішення відкритли пункти тестувань пов'язане з новими правилами перевезень пасажирів.
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Вимоги Укрзалізниці до лабораторій
- Наявність відповідних ліцензій для надання послуг пасажирам.
- Можливість цілодобової роботи та видачі результатів з QR-кодом протягом 30 хвилин.
- Можливість попередньої онлайн-реєстрації для проходження тестування.
Нові правила перевезення пасажирів
З 21 жовтня у поїздах міжобласного сполучення можна буде перевозити лише пасажирів:
- з сертифікатами вакцинації;
- або документом, який засвідчить отримання хоча б однієї дози вакцини;
- або негативним ПЛР-тестом, або експрес-тестом, який зробили не пізніше ніж за 72 години.
Якщо у пасажира не буде цих документів, то провідник має право не впустити його у потяг. Кошти такій особі не компенсуватимуть. Зауважимо, неповнолітніх ці обмеження не стосуються.Зверніть увагу! За добу 18 жовтня щеплення від коронавірусу зробили 193 069 українців. З них понад 83 тисячі осіб повністю імунізовані. Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 065 762 людини.