На вокзалах можуть організувати пункти тестувань на COVID-19

Укрзалізниця хоче організувати пункти ПЛР-тестувань на найбільших вокзалах країни. Компанія вже звернулася з відповідною пропозицією до понад 20 лабораторій.

Серед пропозицій, що надійдуть, Укрзалізниця обере лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за тестування. Рішення відкритли пункти тестувань пов'язане з новими правилами перевезень пасажирів.

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Вимоги Укрзалізниці до лабораторій

Наявність відповідних ліцензій для надання послуг пасажирам.

Можливість цілодобової роботи та видачі результатів з QR-кодом протягом 30 хвилин.

Можливість попередньої онлайн-реєстрації для проходження тестування.

Нові правила перевезення пасажирів

З 21 жовтня у поїздах міжобласного сполучення можна буде перевозити лише пасажирів:

з сертифікатами вакцинації;

або документом, який засвідчить отримання хоча б однієї дози вакцини;

або негативним ПЛР-тестом, або експрес-тестом, який зробили не пізніше ніж за 72 години.

Якщо у пасажира не буде цих документів, то провідник має право не впустити його у потяг. Кошти такій особі не компенсуватимуть. Зауважимо, неповнолітніх ці обмеження не стосуються.

За добу 18 жовтня щеплення від коронавірусу зробили 193 069 українців. З них понад 83 тисячі осіб повністю імунізовані. Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 065 762 людини.