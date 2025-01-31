Палає величезний російський НПЗ у Волгограді: де він розташований та як далеко від України

У ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР атакували російський нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". Це один з найбільших НПЗ Росії.

24 Канал показує, де на карті розташований атакований Волгоград та завод з потужністю переробки 14 мільйонів тонн нафти на рік.

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Де розташований Волгоград

Волгоградська область розташована за понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Саме такий шлях подолали українські дрони вночі 31 січня, аби атакувати черговий НПЗ, який забезпечує російську армію паливом.

Сам Волгоград доволі велике російське місто із населенням понад 1 мільйон жителів, а його площа майже 860 квадратних кілометрів.

Від нього до Москви – 500 кілометрів напряму.

Де розташований Волгоград: дивіться на карті

Величезний нафтопереробний завод розташований у південній частині міста. Його площа займає кілька квадратних кілометрів.

Де розташований НПЗ у Волгограді: дивіться на карті

Підприємство оточене промисловою зоною – поряд розмістилася, зокрема, велика нафтобаза та теплоелектростанція.