Палає величезний російський НПЗ у Волгограді: де він розташований та як далеко від України
- Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" в ніч на 31 січня.
- Завод розташований у Волгограді, на півдні міста, поряд розташувалася велика нафтобаза та теплоелектростанція.
У ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР атакували російський нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". Це один з найбільших НПЗ Росії.
24 Канал показує, де на карті розташований атакований Волгоград та завод з потужністю переробки 14 мільйонів тонн нафти на рік.
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Де розташований Волгоград
Волгоградська область розташована за понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Саме такий шлях подолали українські дрони вночі 31 січня, аби атакувати черговий НПЗ, який забезпечує російську армію паливом.
Сам Волгоград доволі велике російське місто із населенням понад 1 мільйон жителів, а його площа майже 860 квадратних кілометрів.
Від нього до Москви – 500 кілометрів напряму.
Де розташований Волгоград: дивіться на карті
Величезний нафтопереробний завод розташований у південній частині міста. Його площа займає кілька квадратних кілометрів.
Де розташований НПЗ у Волгограді: дивіться на карті
Підприємство оточене промисловою зоною – поряд розмістилася, зокрема, велика нафтобаза та теплоелектростанція.