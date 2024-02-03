У Росії вкотре заявили про атаку БпЛА: вибухи пролунали на заводі у Волгограді
Росіяни вкотре заявили про атаку безпілотників. Окупанти бідкаються, мовляв, вибухи пролунали на нафтопереробному заводі у Волгограді, після чого спалахнула масштабна пожежа.
Про це пишуть російські телеграм-канали. Окрім того, уночі 3 лютого дрони помітили також у Бєлгородській та Воронезькій областях, передає 24 Канал.
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У Росії горить нафтопереробний завод
У російському Волгограді після буцімто атаки безпілотника та вибуху виникла масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". Як пишуть місцеві ЗМІ, вогонь охопив щонайменше 300 квадратних метрів.
Великий нафтопереробний завод розташований у Красноармійському районі Волгограда. Після вибуху та загоряння на місце виїхали рятувальники. Цікаво, що у російському МНС заявили, що "причини пожежі невідомі".
Варто зазначити, що "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Згідно з відкритими даними, потужність заводу складає 14,8 мільйона тонн.
До слова, завод розташований за понад 300 кілометрів від кордону з Україною.
Дивіться на карті, де розташований нафтопереробний завод
Вочевидь, пожежа на волгоградському заводі дуже серйозна й окупанти намагаються приховати наслідки. У місцевих телеграм-каналах не публікують кадри масштабної пожежі.
Тривожно було у Бєлгородській та Воронезькій області
Вибухи у ніч проти 3 лютого лунали й в Бєлгородській та Воронезькій областях. Так, губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що буцімто невідомі дрони атакували Новий Оскол на Бєлгородщині. Місцеві жителі стверджували, що чули щонайменше 6 – 7 вибухів.
Як повідомив Гладков, унаслідок вибухів у приватних будинках вибило вікна, є пошкодження покрівлі, фасадів та парканів. Також буцімто пошкоджено "Камаз", який стояв припаркованим біля одного з приватних будинків. Про постраждалих не повідомлялося.
Традиційно, кремлівський посіпака заявив, що російська "пе-ве-о" усе збила й всі дрони було ліквідовано.
Неспокійно було й у Воронезькій області. Там уночі теж бідкалися на атаку безпілотників. Однак місцева влада заявила, що "пе-ве-о" буцімто все збила.
Російське міноборони заявило, що загалом уночі "пе-ве-о" буцімто збила 5 дронів:
- 2 БпЛА над Бєлгородською областю,
- 2 БпЛА над Волгоградською областю,
- 1 БпЛА над Ростовською областю.
Цікаво, що окупанти вкотре суперечать власним же заявам, адже у своєму звіті російське міноборони десь "загубило" Воронезьку область, у якій також вночі буцімто "збивали дрони".