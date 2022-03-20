Волинь готова зустрічати загарбників, – МВС

Денис Монастирський заявив, що станом на 20 березня Волинь чекає будь-якого загарбника. Ворог, який наважиться ступити на українську землю у напрямку Волині або Рівного, там і залишиться.

Очільник МВС України прокоментував інформацію, що білоруси начебто збираються йти через Волинь або на Волинь. Монастирський зауважив: розвідка оцінює наразі цю можливість як імовірну.

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Волинь чекає наразі будь-якого агресора. Традиції оборони Волині йдуть у глибокі попередні роки, – і воїни УПА, і їхні нащадки наразі отримали зброю; також ЗСУ, територіальна оборона, добровольці, волонтери, цивільні особи готові зустрічати ворога,

– наголосив Монастирський.

Глава МВС України зауважив: вже найближчим часом він з командою планує відвідати ту місцевість. Там Монастирський хоче ознайомитися з низкою речей і поспілкуватися з місцевими людьми.

Міністр наголосив: він переконаний, що цей напрямок – надійно закритий.

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