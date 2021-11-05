Волинь переходить у червону зону
Джерело:телеграм-канал Олега Немчінова
Волинська область переходить у червону зону карантину. Посилені обмеження діятимуть у регіоні з 8 листопада.
Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ і НС. Річ у тім, що у Волинській області погіршилась ситуація з коронавірусом. Про це ще раніше говорив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Зауважимо, за добу 4 листопада на Волині виявили 612 нових випадків коронавірусу.
Обмеження червоної зони
У червоній зоні діють суворі обмеження у роботі закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, а також при проведенні масових заходів.
Так, заклади можна відвідувати тільки, якщо 100% працівників та відвідувачів будуть вакциновані.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус та карантин в Україні: яка ситуація
- У жовтні та листопаді в Україні погіршилась ситуація із захворюваністю на коронавірус. Наприклад, за 4 листопада інфікувались 26 488 людей, серед них 1654 дитини та 488 медпрацівників.
- Від початку пандемії в країні підтвердили 3 032 951 випадок захворювання. Одужали 2 492 419 хворих, а померли – 70 842.
- Важливо, що зростає кількість госпіталізацій. За останню добу до лікарень забрали 5 497 осіб.
- Ляшко назвав ключову особливість теперішньої хвилі COVID-19 – 93% госпіталізованих не вакциновані проти COVID-19. Тому у МОЗ вкотре закликають українців піти та зробити щеплення.
- Більшість областей в Україні перебувають у червоній зоні. Тепер їх буде 16.