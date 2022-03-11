У Луцьку чули вибухи: на Волині оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога на Волині! Негайно потрібно йти в укриття. Також ЗМІ повідомили, що у Луцьку було чутно вибухи.

Зберігайте спокій, прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди близьким, сусідам. Беріть із собою тільки найважливіше. Коли покидати укриття – повідомлять офіційні ресурси.

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Що відомо про вибухи в Луцьку

Наразі очевидці повідомляють, що вибухів у Луцьку було 4. Ймовірно – біля заводу, який працює на авіаційну промисловість України. Чорний дим бачили у житлових районах.

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