У Луцьку чули вибухи: на Волині оголосили повітряну тривогу
11 березня 2022 , 05:53Читать новость на русском
Джерело:Волинська ОВА
Повітряна тривога на Волині! Негайно потрібно йти в укриття. Також ЗМІ повідомили, що у Луцьку було чутно вибухи.
Зберігайте спокій, прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди близьким, сусідам. Беріть із собою тільки найважливіше. Коли покидати укриття – повідомлять офіційні ресурси.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Що відомо про вибухи в Луцьку
Наразі очевидці повідомляють, що вибухів у Луцьку було 4. Ймовірно – біля заводу, який працює на авіаційну промисловість України. Чорний дим бачили у житлових районах.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!