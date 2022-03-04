Волинь, Одеса – повітряна тривога: усі негайно в укриття

Сигнал повітряної тривоги означає, що усім необхідно негайно сховатися в укриттях.

У цій ситуації важливо не панікувати та оперативно дістатися до безпечного місця.

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На Волині та в Одесі оголосили повітряну тривогу

Про тривогу на Волині повідомили 4 березня о 2:43 ночі. Натомість в Одесі сирени залунали о 2:51 ночі.