Волинь, Одеса – повітряна тривога: усі негайно в укриття

4 березня 2022 , 02:49
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Джерело:

телеграм "Суспільне Волинь"

Сигнал повітряної тривоги означає, що усім необхідно негайно сховатися в укриттях.

У цій ситуації важливо не панікувати та оперативно дістатися до безпечного місця.

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На Волині та в Одесі оголосили повітряну тривогу 

Про тривогу на Волині повідомили 4 березня о 2:43 ночі. Натомість в Одесі сирени залунали о 2:51 ночі. 

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Автор: Віта Свірневська