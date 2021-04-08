Зниклого 7-річного хлопчика з Волині живим знайшли в болоті: його відшукав пес

До Волинської поліції звернулась Наталія Чіткайло. Вона повідомила ввечері 7 квітня, що її 7-річний син Матвій зник. На ранок наступного дня правоохоронці почали шукати хлопця. Пообідді його знайшли в болоті живим.

Розшукували дитину у селі Холонів Горохівської громади. До операції з пошуку залучили більше сотні поліцейських, 25 нацгвардійців, а також місцевих жителів.

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Зі слів мами школяра, Матвій грався з дітьми на майданчику. Його бачили там близько 17 години. На сполох жінка забила після 21, коли він не повернувся додому – тоді повідомила в поліцію.

Що відомо про пошуки хлопця

Пошуки почали вже зранку, залучили поліцейських різних підрозділів, зокрема військових Нацгвардії.

Задіяли три групи правоохоронців: одні "прочісували" ліс та територію поблизу ставка у селі Холонів, інші поліцейські – розділися по секторах.



Пошук зниклого хлопця на Волині / Фото "Суспільне"

Знайшли хлопця завдяки службовому псу на кличку Ніка. Він взяв слід дитини та вказав на його місце перебування.

7-річного Матвія відшукали в болоті: він живий та здоровий.

Як та чому він там опинився наразі невідомо.



Хлопчик, який загубився на Волині, живий та здоровий / Фото "Суспільне"