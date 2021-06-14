Врізався у бетонну плиту: на Волині в ДТП трагічно загинув 18-річний юнак

На Волині 18-річний хлопець на авто врізався у бетонну плиту, не врахувавши дорожньої обстановки. Через отримані травми він помер на місці аварії.
Інцидент трапився 13 червня на відрізку дороги сполученням Ратне – Ковель. Наразі там тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
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Що відомо про ДТП
У Нацполіції припустили, що хлопець міг не врахувати дорожньої обстановки, тому врізався у бетонну плиту. Він отримав значну кількість травм й внаслідок цього помер на місці аварії.
Наразі автомобіль вилучили та доставили на майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів.
ДТП на Волині / Фото Нацполіції
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Наразі правоохоронці з'ясовують обставини смертельної аварії. За фактом ДТП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.