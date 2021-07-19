Водій не впорався з керуванням: на Волині у ДТП загинули 3 людей, ще 9 – постраждали

Жертвами ДТП на Волині 18 липня стали 3 людей. Окрім того, відомо про 9 постраждалих. Серед них – 6 дітей.

Трагедія сталася у селі Печихвости. Водій не впорався з керуванням, автомобіль врізався у дерево.

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Місцеві жителі розповіли, що пасажири, які перебували у салоні автівки, поверталися з відпочинку. Внаслідок ДТП загинув водій Ford Focus, пасажирка та дівчинка.

На місце події оперативно прибули медики та рятувальники.

Постраждалих госпіталізували до найближчого медзакладу. Відомо, що ще 3 дітей отримали численні переломи. Деталей про їхнє самопочуття наразі немає.

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Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих.