У Луцькому районі на залізниці підлітка вразило струмом: він загинув

На Волині у Луцькому районі внаслідок ураження струмом загинув неповнолітній хлопець. На момент смерті йому було 16 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук у коментарі для Суспільного.

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Що відомо про загибель підлітка від ураження струмом

Ольга Бузулук зазначила, що інцидент стався в неділю, 20 квітня, на запасних коліях станції "Цумань". Відомо, що хлопець зазнав ураження струмом, коли виліз на вагон-цистерну.

За словами поліцейської, загиблий був із села Башлики. За фактом інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань знесли відомості за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство з поміткою нещасний випадок

Варто зазначити, що того ж дня у Ковелі семикласник виліз на вагон на залізничній станції та зазнав ураження струмом. Він був шпиталізований в лікарняний заклад з опіками І-II ступеня 80% поверхні тіла.

У ДСНС та Волинській обласній прокуратурі звернулися до батьків з проханням застерегти дітей від згубних ігор на залізниці та наполегливо роз'яснити, що наближатися до залізничних об'єктів, залазити на вагони або інші елементи інфраструктури – смертельно небезпечно.