На Волині оголосили повітряну тривогу

1 березня 2022 , 10:06
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Джерело:

"Суспільне Волинь"

Повітряну тривогу оголосили на Волині. Жителі повинні негайно піти в укриття.

На Волині загуділи сирени близько 10 години 1 березня. Місцеві мають піти в укриття і ховатися там до наступної сирени.

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Увага. Повітряна тривога,
– мовиться в повідомленні.

Місцеві водночас мають вимкнути всі прилади, газ та світло. Людей закликають допомогти людям з інвалідністю та пенсіонерам. Адже їм може бути важко сховатися самостійно.

Станом на 10:48 відбій тривоги.

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Автор: Марта Кушка