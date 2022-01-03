На Волині перевізник виплатить 210 тисяч дітям жінки, яка загинула під автобусом

На Волині суд виніс вирок водію автобуса, який у 2018 році на смерть збив жінку. У в'язницю керманич не відправиться.

Яке покарання призначили водієві

У суді чоловік свою провину визнав. Він зізнався, що збив жінку через неуважність.

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56-річний обвинувачений просив, аби його суворо не карали, а також не позбавляли водійських прав. Оскільки саме водінням він заробляє на життя. До вироку суду чоловік виплатив дітям загиблої 50 тисяч гривень.

Горохівський райсуд Волині 24 грудня визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Йому призначили 2 роки умовно, а водійських прав не позбавили.

Крім того, перевізник на якого працював водій, має виплатити по 105 тисяч гривень морального відшкодування двом дітям загиблої.

Що відомо про ДТП

Трагедія трапилася 23 листопада 2018 року на автостанції у Горіхові. Водій рейсу Горіхів – Антонівка – Луцьк, рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

За висновком судмедексперта, смерть настала через розтрощення грудної клітки та численні пошкодження внутрішніх органів.

Відомо також, що загибла була директоркою школи в селі Охлопів.

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