На Волині після прильоту спалахнула пожежа: мешканців району Маневичів просять евакуюватися

Російські війська 18 жовтня атакували Маневичі на Волині. Там спалахнула пожежа.

Через це жителів району Тридцятки закликають евакуюватися. Про це повідомив Ігор Зінкевич.

Що відомо про ситуацію на Волині?

Після прильоту у Маневичах спалахнула пожежа, через що сталося велике задимлення. Голова громади Олександр Гаврилюк наголосив на важливості евакуації жителів району Тридцятки.

Залишіть свої домівки, перемістіться до друзів у інші частини населеного пункту,

– написав Гаврилюк.

Слід зазначити, що наразі немає подробиць атаки та інших деталей щодо ситуації у Маневичах.

Раніше в селищі Маневичі на Волині була подібна ситуація: жителів поінформували про можливу аварію на одному з підприємств, яка може призвести до викиду аміаку в повітря. Сталося це внаслідок російського обстрілу.

Які ще міста були під ударом ворога?

Вранці 18 жовтня російські дрони атакували енергетичний об'єкт у Кременецькому районі Тернопільщини. Через удар частина місцевих жителів залишилася без електроенергії.

Очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що під атакою в регіоні опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків, а пожежі вже локалізовано.

Ворог бив і по Запоріжжю – у місті пошкоджені житлові будинки. На жаль, загинула молода жінка, відомо й про поранених.