Вже змирились, що дітей не буде: на Волині подружжя через 19 років дочекалося первістка

Сім'я Морозів на Волині стали щасливими батьками після довгих 19 років очікування. 42-річна Тетяна та 45-річний Іван завжди мріяли про дитину, але проблеми зі здоров'ям не давали їм такої можливості.

Справжнє диво сталося у розпал повномасштабної війни. Саме тоді Тетяна завагітніла первістком.

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Подружжя довго лікувалося, але завагітніти ніяк не вдавалося

Сім'я розповіло виданню "Вісник", що познайомилися багато років тому в селищі Іваничі та закохалися з першого погляду. Уже через три місяці справили весілля. Вони всім серцем мріяли про дитину, але завагітніти не виходило.

Коли Тетяна та Іван звернулися до лікарів, виявили проблеми зі здоров'ям у жінки. Подружжя пройшло курс лікування та вже змирилися з тим, що ніколи не матимуть дітей. Разом з Тетяниними батьками вони купили хату та тішилися племінниками.

Сталося диво

Але на початку повномасштабного вторгнення Росії до України пара дізналася про вагітність. Тетяна та Іван згадують, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України, як і всі, дуже злякалися. Жінка не захотіла виїжджати за кордон без чоловіка.

А куди я без нього? Хоч в армію він іти й не може, бо за станом здоров’я не служив. А вже десь у квітні, приблизно на Великдень, взнала, що вагітна. Першому сказала чоловікові, потім батькам і родині. Всі дуже раділи,

– розповіла Тетяна.

На 20-му тижні вагітності подружжя дізналося, що чекають на хлопчика. Хоча, зізнаються, їм було байдуже на стать дитини, головне, щоб вона народилася здоровою. Тетяна каже, що перша вагітність у 42 роки – це не так просто і легко. Але завдяки лікарям вагітність і пологи минули добре. Зараз щасливі батьки радіють народженню сина та вже отримали підтримку від близьких та рідних.

Дитинку назвали Богдан, бо він і справді, був даний Богом.



Щасливе подружжя Морозів / Фото Нововолинської центральної міської лікарні

Додамо, що раніше жителька міста Сарни Марія Губеня стала мамою у вісімнадцяте. Жінка народила донечку Магдалину у 43 роки. У новонародженої є п'ять старших сестер і 12 братів. Магадлина з мамою перебувають у перинатальному центрі, у дівчинки є фізіологічна жовтяниця.