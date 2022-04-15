На Волині й Поліссі окремі підрозділи білоруської армії прикривають кордон

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи білоруської армії прикривають кордон. Йдеться про Брестську та Гомельську області.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про ситуацію в Україні 15 квітня, станом на 06:00. Зокрема, прокоментували ситуацію на українсько-білоруському кордоні.

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Ситуація на Волині й Поліссі

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону,

– зазначили в Генштабі.

Білоруські військові перебувають на території Брестської та Гомельської областей.

Нагадаємо, раніше зі супутникових знімків стало зрозуміло, що на аеродромах Білорусі залишилося мало російських літаків. Частину ворожої авіації знищили українські захисники, іншу – переправили кудись.

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