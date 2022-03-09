На Волині – повітряна тривога

9 березня 2022 , 18:02
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Джерело:

Волинська ОВА

По всій Волинській області оголосили повітряну тривогу. Людям треба негайно йти в укриття.

Про тривогу оголосили близько 17:59. В укриттях люди повинні залишатись, поки не прозвучить сигнал про "відбій".

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Про "відбій" скажуть на офіційних ресурсах або ж прозвучить ще один звук сирени. 

До цього моменту покидати сховище не можна. Такі правила рятують життя. 


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Автор: Ольга Музика