На Волині – повітряна тривога
9 березня 2022 , 18:02Читать новость на русском
Джерело:Волинська ОВА
По всій Волинській області оголосили повітряну тривогу. Людям треба негайно йти в укриття.
Про тривогу оголосили близько 17:59. В укриттях люди повинні залишатись, поки не прозвучить сигнал про "відбій".
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Про "відбій" скажуть на офіційних ресурсах або ж прозвучить ще один звук сирени.
До цього моменту покидати сховище не можна. Такі правила рятують життя.
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