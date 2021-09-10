На Волині проголосували за перейменування міста Володимир-Волинський

У Волинській області на громадських слуханнях проголосували за перейменування міста Володимир-Волинський. Однак остаточне рішення щодо цього питання ухвалюватиме Верховна Рада.

У голосуванні взяли участь понад 200 осіб. Місту хочуть повернути історичну назву – Володимир.

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Тему перейменування Володимир-Волинського обговорювали впродовж кількох років. Щодо цього питання була петиція, рішення молодіжної ради та громадської ради.

Місто, яке одне з перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім'я, яке носило упродовж багатьох століть,

– зазначив міський голова Ігор Пальонка.

Як змінили назву міста

Історики, яких запросили на громадські слухання, розповіли, що у часи Галицько-Волинського князівства місто мало назву Володимир. Його перейменували в період Російської імперії.

Усе для того, щоб не плутати українське місто Володимир і з російським Владимиром, розташованим на річці Клязьмі.

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Перейменування міста підтримали 137 зареєстрованих учасників. Вони віддали свій голос за повернення місту історичної назви.

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