На Волині пролунали вибухи: в ОВА повідомили про ракетні удари
27 березня 2022 , 22:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Юрія Погуляйка
На Волині увечері 27 березня пролунали вибухи. Юрій Погуляйко – голова Волинської ОВА – повідомив про ракетні удари по нафтобазі.
Ігор Поліщук – мер Луцька – нагадав людям про заборону публікування у мережі фото та відео вибухів. Він також закликав місцевих жителів залишатися в укритті.
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Щодо вибухів, які пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває,
– заявив Погуляйко.
Перебувати в укриттях цивільного захисту необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.
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