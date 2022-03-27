На Волині пролунали вибухи: в ОВА повідомили про ракетні удари

На Волині увечері 27 березня пролунали вибухи. Юрій Погуляйко – голова Волинської ОВА – повідомив про ракетні удари по нафтобазі.

Ігор Поліщук – мер Луцька – нагадав людям про заборону публікування у мережі фото та відео вибухів. Він також закликав місцевих жителів залишатися в укритті.

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Щодо вибухів, які пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває,

– заявив Погуляйко.

Перебувати в укриттях цивільного захисту необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.

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