На Волині та в Рівному оголосили повітряну тривогу

На Волині та в Рівному лунають сирени оповіщення. О 7 ранку там оголосили повітряну тривогу.

Місцевим мешканцям потрібно негайно заховайтеся в укритті. Про це повідомили місцеві органи влади, інформує 24 канал.

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Зауважимо, за годину до того на Волині вже оголошували повітряну тривогу. ЗМІ повідомили, що в Луцьку було чути 4 вибухи. Чорний дим від них бачили у житлових районах. Він, ймовірно, йшов від заводу, який працює на авіаційну промисловість.

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