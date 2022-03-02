На Волині ворожого прориву не зафіксовано, – голова ОВА
2 березня 2022 , 22:18Читать новость на русском
Джерело:Юрій Погуляйко у телеграмі
Волинська область обороняє кордон України від російських загарбників. Жодного прориву ворога там не зафіксовано.
Про це повідомив голова Волинської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко.
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За даними наших військових, прориву ворожих колон на північному кордоні не зафіксовано. Ворожих диверсійно-розвідувальних груп не виявлено,
– сказав посадовець.
Він зазначив, що взаємодія всіх сил оборони – налагоджена. Удосконалюється робота блокпостів.
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