На Волині затримано десантника з Білорусі: перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами
Джерело:фейсбук Євгенія Жукова
Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков повідомив, що на Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі, який прагне перейти на бік України, бо не хоче воювати проти нас у війні з Росією.
Євгеній Жуков розповів деталі затримання білоруського десантника. А саме те, що його спіймали місцеві жителі та одразу ж викликали прикордонну службу. Ті ж, у свою чергу, його затримали.
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Каже, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні,
– написав Жуков.
Полковник поліції також додав, що фото опублікують пізніше, жартуючи, що спершу "відпиз**ть та нагодують".
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