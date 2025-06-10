"Частина глобальної війни": що не так із заявами Польщі про Волинську трагедію

У Польщі продовжують дорікати Україні Волинською трагедією. На цьому тлі відносини між державами напружуються, що грає на руку лише одній країні.

Тема Волинської трагедії залишається однією з найгостріших у польсько-українських стосунках. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в етері 24 Каналу пояснив, що цим успішно користуються у Кремлі.

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Проблема не лише у Польщі та Україні

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький у своїй передвиборчій кампанії неодноразово згадував про Волинську трагедію. Цією темою спекулюють й інші політичні сили Польщі, хоч би як Україна не намагалась залагодити це.

Є доречний вираз. Якщо у росіян є "побєдобєсіє", то у поляків закріпилося "волинобісся". Представники ключових політичних сил, реагуючи на суспільні настрої, почали підхоплювати цю тему. Це вже певний діагноз, неможливо сподіватися, що він сам собою зникне. Це загроза,

– зауважив Олег Рибачук.

Хоч дипломатично це питання неодноразово підіймалося на найвищих рівнях. Зокрема, свого часу президенти України Леонід Кравчук, Віктор Ющенко та Петро Порошенко просили вибачення у поляків за Волинську трагедію. Також це робили голови УПЦ КП та УГКЦ. Втім цією темою досі маніпулюють у Польщі.

Дрова у вогонь залюбки підкидає і Росія, знову й знову намагаючись розпалити ненависть на політичному та релігійному рівнях. Цікаво, що днями низка польських ЗМІ поширили повідомлення, що Мінкульт нібито призупинив пошукові роботи в межах ексгумація тіл жертв Волинської трагедії. В українському міністерстві цю інформацію спростували, наголосивши, що цей фейк є спробою "підірвати історичний конструктивний діалог між Україною та Польщею".

"Це частина глобальної (інформаційної – 24 Канал) війни. Росія робить це фахово, вона вкладає у це все більші кошти. З появою штучного інтелекту усе ще більше загострилось. Ця сила вже себе продемонструвала, коли у Румунії вони з нікого майже зробили президента країни", – наголосив Рибачук.

Довідка. Мовиться про Келіна Джорджеску – ультраправого політика із проросійськими поглядами, який здобув популярність завдяки своїм заявам у тіктоці та отримав значну підтримку на президентських виборах. Румунські спецслужби виявили докази його зв'язків з Росією, через що зрештою скасували результати першого туру виборів та затримання Джорджеску.

А ось у Польщі росіяни вкладалися у вже чинного президента Кароля Навроцького, який критикував Україну та виступає проти нашого вступу до ЄС.

"Це дивно, адже для поляків не має бути більшого ворога, ніж Росія, але їхню увагу майстерно перемкнули", – додав Рибачук.

Питання Волинської трагедії залишається великим викликом для української дипломатії. Однак владнати кризове питання в односторонньому порядку, на жаль, фактично неможливо.