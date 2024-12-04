Ініціатива щодо Волинської трагедії: чому в уряді Польщі критикують опозицію

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував представників колишньої партії влади "Право і справедливість". Це відбулося внаслідок того, що чиновники запропонували ініціативу щодо Волинської трагедії.

Ініціатива має на меті полегшити кримінальне переслідування осіб, які заперечують вчинення злочинів проти поляків на Волині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

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Чому ініціативу піддали критиці

Косіняк-Камиш назвав представників партії "Право і справедливість" лицемірами.

Заклики політиків "Права і справедливості" щодо Волині – це верх лицемірства. За вісім років вони не зробили нічого, щоб провести ексгумацію та гідно поховати жертв різанини,

– каже Косіняк-Камиш.

Він також додав, що позиція української сторони про те, що перешкод немає з'явилася після дипломатичних дій польського уряду і попросив представників цієї партії не заважати.

Політик "ПіС" Пшемислав Чарнек під час пресконференції, на якій оголосили подання законопроєкту про зміну закону про Інститут пам'яті в частині переслідування за заперечення "злочинів українських формувань" також згадав Волинську трагедію.

На думку Чарнека, ініціатива сприятиме забороні прославлянню "бандеризму" у Польщі. Він також звинуватив українську владу в тому, що вона не дозволила провести ексгумацію жертв злочину.

Раніше в МЗС України розповіли деталі щодо рішення ексгумації жертв Волинської трагедії. Там кажуть, що наразі важливо, аби цей процес відбувався без політичних перешкод.