Волинські депутати просять заборонити "ОПЗЖ" та "Партію Шарія"

Депутати Волинської обласної ради просять заборонити діяльність "Опозиційної платформи – За життя" та "Партії Шарія". Вони звернулись щодо цього до президента, Верховної Ради та Мін'юсту.

Відповідне звернення волинські депутати ухвалили 27 травня під час сесійного засідання. Ініціатором була фракція "Свобода".

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Звернення депутатів

Нагадали, що Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Зазначили, що крім боротьби біля кордонів, є внутрішній ворог, який розхитує ситуацію.

За проросійськими політиками завжди йдуть російська зброя і російські танки. Щоб не допустити цього, необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля. Члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором,

– мовиться у зверненні.

За словами депутатів, ці партії маніпулюють нормами моралі, питаннями мови та "дружби з Росією". Отож вони сприяють ймовірному розколу українського суспільства.

Вимоги депутатів

Відтак депутати наголосили, що вимагають підготувати та ухвалити законопроєкт та відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій.

"Вони відстоюють і активно просувають інтереси російського агресора і є, по суті, колаборантами Кремля", – підсумували депутати.