Волинський Голлівуд: біля Луцька відновили американську копію напису
Джерело:"Волинь Post"
На Волині відновили американську копію знаку Hollywood. Напис, який розташували поблизу Луцька, встановили 6 листопада.
Знак Hollywood розташований в селі Гірка Полонка. Літери повідпадали, адже зіпсувалися від старості.
Цікаво Бігос, ньокі та панкейки: у ліцеї на Волині тестували нове шкільне меню
Hollywood хочуть підсвітити
Як розповів один із ініціаторів встановлення знаку Юрій Рудецький, у планах не тільки відновити, а й підсвітити Hollywood.
Він пояснив, що упродовж 4 років хотіли реставрувати об'єкт, але не могли зібрати достатньої кількості грошей. Допомогли встановити напис спонсори і мешканці, яким була небайдуже доля символу.
На Волині відновили туристичний напис / Фото "Волинь Post"
Знак планують підсвітити / Фото "Волинь Post"
Що відомо про Hollywood біля Луцька
Напис встановили ще у 2013 році. Але у 2017 році деякі літери відвалилися, адже вони були дерев'яними. З такого ж матеріалу були і опори до букв.
Цікаво, що напис створили для того, щоб освідчитися у коханні дівчині. Мовляв, щоб організувати весілля та сфотографуватися в Голлівуді. Після цього знак став туристичним об'єктом.
До речі, автори планували спочатку додати ще кілька букв, щоб назва знаку читалася як "Голлівудівка". Але цю ідею так і не відтворили.
Як виглядав Hollywood 2017 року / Фото "Район Луцьк"
Український Нью-Йорк
- У Донецькій області з'явився свій Нью-Йорк. Так перейменування селище міського типу Новгородське.
- За таке рішення проголосував 301 народний депутат.
- У США привітали повернення історичної назви населеного пункту.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навіть заявляв, що не проти привезти у Нью-Йорк на Сході Ентоні Блінкена.