Волинський Голлівуд: біля Луцька відновили американську копію напису

На Волині відновили американську копію знаку Hollywood. Напис, який розташували поблизу Луцька, встановили 6 листопада.

Знак Hollywood розташований в селі Гірка Полонка. Літери повідпадали, адже зіпсувалися від старості.

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Hollywood хочуть підсвітити

Як розповів один із ініціаторів встановлення знаку Юрій Рудецький, у планах не тільки відновити, а й підсвітити Hollywood.

Він пояснив, що упродовж 4 років хотіли реставрувати об'єкт, але не могли зібрати достатньої кількості грошей. Допомогли встановити напис спонсори і мешканці, яким була небайдуже доля символу.



На Волині відновили туристичний напис / Фото "Волинь Post"



Знак планують підсвітити / Фото "Волинь Post"

Що відомо про Hollywood біля Луцька

Напис встановили ще у 2013 році. Але у 2017 році деякі літери відвалилися, адже вони були дерев'яними. З такого ж матеріалу були і опори до букв.

Цікаво, що напис створили для того, щоб освідчитися у коханні дівчині. Мовляв, щоб організувати весілля та сфотографуватися в Голлівуді. Після цього знак став туристичним об'єктом.

До речі, автори планували спочатку додати ще кілька букв, щоб назва знаку читалася як "Голлівудівка". Але цю ідею так і не відтворили.



Як виглядав Hollywood 2017 року / Фото "Район Луцьк"

Український Нью-Йорк