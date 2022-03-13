На Волинському напрямку ворог активно веде розвідку за допомогою безпілотників

На Волинському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. Своєю чергою Білорусь посилила охорону кордону з Україною.

Водночас зберігається висока ймовірність безпосередньої участі білоруських збройних сил у війні. Про це 13 березня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Відзначається ведення повітряної розвідки об'єктів на території України за допомогою БпЛА, ймовірно, з Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 березня російські окупанти вдарили чотирма ракетами по Луцьку. Внаслідок бомбардування загинули 2 людей, ще 6 – зазнали поранень.

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