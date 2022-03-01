Волноваха майже зруйнована, – глава Донецької ОДА

Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно. Але місто перебуває під контролем українських військових.

Глава Донецької ОДА також зазначив, що у Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики. Місто теж перебуває під контролем України.

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Ситуація в інших міста на Донеччині

Приблизно о 5 ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої, цивільне населення не постраждало. У Верхньоторецькому частково мешканці відновили електропостачання власними силами.

Без електропостачання залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.

У Красногорівці о 01:50 було випущено 12 снарядів АГС.

З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає.

Ми пережили страшну зиму і починаємо нову українську весну. Слава ЗСУ! Смерть окупантам,

– заявив Павло Кириленко

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