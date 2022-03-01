Волноваха майже зруйнована, – глава Донецької ОДА
1 березня 2022 , 10:25Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук Павло Кириленко
Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно. Але місто перебуває під контролем українських військових.
Глава Донецької ОДА також зазначив, що у Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики. Місто теж перебуває під контролем України.
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Ситуація в інших міста на Донеччині
- Приблизно о 5 ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої, цивільне населення не постраждало. У Верхньоторецькому частково мешканці відновили електропостачання власними силами.
- Без електропостачання залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.
- У Красногорівці о 01:50 було випущено 12 снарядів АГС.
- З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає.
Ми пережили страшну зиму і починаємо нову українську весну. Слава ЗСУ! Смерть окупантам,
– заявив Павло Кириленко
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