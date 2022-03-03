З Волновахи евакуювали понад 100 людей

Евакуація триває третю добу. За цей час з Волновахи вже евакуйовано близько 800 мирних мешканців. Усі вони наразі у безпеці, їм надається медична та інша допомога.

У відомстві зазначили, що місто досі перебуває під вогнем російських окупантів. Поліцейські, рятувальники, представники цивільно-військового співробітництва ЗСУ спільно з іншими силами безпеки та оборони максимально допомагають жителям покинути зону обстрілів.

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Сьогодні правоохоронці евакуювали близько 100 людей. Переважно це жінки з дітьми, найменшим – близько року. У момент, коли люди сідали до автобусів, ворог розпочав поблизу обстріл з "градів",

– йдеться в повідомленні.

У МВС також зазначили, що дорогою поліцейські підібрали в селах ще дві родини, які благали про допомогу. Евакуйованих розмістили в містах, де немає обстрілів, про них піклуються місцева влада й волонтери. Біженців забезпечують продуктами та предметами першої необхідності.

Дивіться відео, як розбомбили Волноваху:

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