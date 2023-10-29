У Волновасі сталося жорстоке вбивство: окупанти розстріляли сім'ю з 9 людей

В окупованій Волновасі на Донеччині сталося жорстоке вбивство. У власному будинку розстріляли сім'ю з 9 осіб, серед яких – двоє дітей.

Про це повідомляють деякі російські телеграм-канали, а також журналіст Денис Казанський і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Деталі страшного злочину, який скоїли окупанти, передає 24 Канал.

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Сім'я зібралася на свято

Жахливе вбивство сталося в одному з приватних будинків. Як повідомляють у мережі, сім'я зібралася з нагоди святкування дня народження свекрухи. За даними Дениса Казанського, мовиться про родину на прізвище Капканець.

Як розповідають місцеві жителі, за кілька днів до стрілянини Андрій Капканець посварився з кадировцями, які намагалися забрати у нього будинок. Через кілька днів окупанти вирішили помститися й увірвалися до будинку сім'ї.

Сім'я Капканець, яку розстріляли кадирівці

Кадирівці жорстоко розстріляли сім'ю. Загинули Андрій та його дружина Наталія, а також двоє їхніх дітей – 4-річний Микита та учениця молодших класів Анастасія. У будинку також була мати Андрія, яка зібрала усіх з нагоди дня народження, та ще четверо осіб. Усі вони загинули від рук окупантів.

Окупаційна влада неохоче береться за розслідування жорстокого вбивства. Рідним загиблих говорять, що буцімто усіх розстріляли у ліжках, коли вони спали. Сусіди говорять, що окупанти хочуть приховати злочин. Сусіди загиблих на умовах анонімності розповідають, що:

"Вбивство скоїв військовослужбовець ЗС РФ. З чоловіком Наталки він щось не поділив. Відразу приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховати все, сусідам сказали — мовчати", – розповідає знайомий сім'ї.

"У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату, а всі вони вбиті", – стверджує сусід.

"Усі вбиті у голову. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно", – говорить ще один сусід.

У мережі також активно обговорюють вбивство. Втім, і досі є такі, які не вірять, що російські військові здатні на подібні злочини, й знаходять їм різні виправдання.

У мережі обговорюють жорстоке вбивство у Волновасі – більше у галереї

Петро Андрющенко заявив, що це один з найстрашніших злочинів у Волновасі, який скоїли окупанти.

Це найбільший та найгучніший злочин росіян після окупації. Який вже намагаються приховати. Всю інформацію підтверджують наші партнери по інформаційному спротиву з Волновахи,

– відреагував на розстріл Андрющенко.

"Поліція" почала розслідування

У окупаційних правоохоронних органах заявили, що нібито проводять розслідування вбивства родини у Волновасі. У слідчому комітеті заявляють, що "встановлюють усі деталі злочину".

За фактом розстрілу 9 осіб у Волновасі буцімто відкрили кримінальне провадження за статтею "Вбивство більш як дві особи, у тому числі малолітніх".



У Волновасі проведуть "розслідування" вбивства / Скриншот