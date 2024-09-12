Ексчемпіон світу визначив найкращого боксера: обирав між Кличком та Льюїсом

Рей Мерсер визначив найсильнішого суперника, з яким йому доводилося боротися. Колишній чемпіон світу за версією WBO обрав не Володимира Кличка.

У 2002 році Рей Мерсер програв технічним нокаутом Володимиру Кличку. Однак навіть попри це він не вважає українця найкращим боксером того часу.

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Хто найкращий боксер на думку Мерсера

Колишній суперник Кличка відзначив для себе Леннокса Льюїса і саме його він вважає найкращим боксером того часу.

Льюїс був великим хлопцем, він був великим чемпіоном, у нього був один з найкращих тренерів у світі в особі Емануеля Стюарда, а це вже половина справи. Стюард міг змусити Леннокса Льюїса провести бій, який Емануель хоче. Льюїс – один з найкращих боксерів того покоління,

– зазначив Рей Мерсер.

Довідка. Рей Мерсер та Володимир Кличко зустрілися на рингу у червні 2002 року. У шостому раунді українець відправив суперника в нокаут, захистивши титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO.

Відзначимо, що нещодавно Мерсер також відзначав і силу ударів Володимира Кличка, зазначивши, що українець бив сильніше Льюїса і Холіфілда.