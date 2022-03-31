Володимир Кличко поїхав до Німеччини на перемовини щодо надання підтримки Україні

Володимир Кличко у складі української делегації відбув до Німеччини, де плануються перемовини про політичну та економічну підтримку України.

Таку інформацію повідомив на своїй сторінці у фейсбук мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також: Важлива консолідація, – Кличко розповів про зустріч з Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом

Володимир поїхав із делегацією від України на зустрічі в Німеччину. Заплановані зустрічі з політиками-високопосадовцями ФРН – задля політичної підтримки України, економічної, гуманітарної та військової допомоги нашій державі,

– заявив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив важливість консолідації всіх зусиль для підтримки України. "Сьогодні дуже важливе об'єднання усіх сил – як в Україні, так і консолідація позиції та дій країн-партнерів нашої держави", – зазначив він.

Вас це може зацікавити – У КМДА припустили, коли можна повернутись в Ірпінь: дивіться відео