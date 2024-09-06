Легенда світового боксу Володимир Кличко висловився щодо боксерської асоціації IBA, яку очолює друг Путіна Умар Кремльов. За російські гроші скандальна організація намагається зруйнувати основні засади спорту.

Пропутінський функціонер Умар Кремльов просочив корупцією Міжнародну боксерську асоціацію (IBA). Через низку порушень МОК вимушений був виключити організацію зі свого складу.

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Кличко: Корупція отримала ляпаса від МОК

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко назвав головні недоліки IBA.

Жахливі речі ставалися в організації AIBA в минулому та IBA в минулому й сучасному. Корупція, яка була в любительському спорті, отримала ляпаса від МОК. Це буде жахливо, якщо спорт не буде існувати. А ми знаємо, хто стоїть за IBA – це проросійські, пропутінські прихильники, які руйнують спорт,

– заявив Кличко-молодший.

На думку легенди боксу, завдяки діяльності МОК бокс вдасться очистити від корупційних метастаз, якими пронизує спорт Росія.

"Бокс може бути без корупції – тієї, яка існує в любительському спорті. Я впевнений, що без МОК не буде боксу, але я впевнений, що з МОК він буде повністю очищений, відшліфований, і все буде без корупції, і так, як повинно бути", – зауважив колишній чемпіон світу.

Скандали довкола організації Кремльова