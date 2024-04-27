П'яна ДТП за участю глави Броварської РДА: чиновнику оголосили підозру

Посадовцю РДА Київщини, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими, оголосили про підозру. Надалі його очікує обрання запобіжного заходу.

Так, главі РДА Володимиру Майбоженку, який в'їхав у натовп, повідомили про підозру. Встановлено, що він був напідпитку.

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Клопотання про обрання запобіжного заходу Майбоженку направили до суду

За даними слідства, 26 квітня 2024 року голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та в'їхав у пішоходів.

За результатами тестування приладом "Drager" у водія визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю вже повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

У якому стані постраждалі внаслідок ДТП

Внаслідок ДТП постраждали 4 людини, з них одна дитина.

Попередньо, у двох чоловіків діагностували важкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. У обох – множинні переломи й забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми.

Друга пара постраждалих у стані середньої важкості, це мама з донечкою у віці 2,5 роки. Обоє мають травми середнього ступеня тяжкості. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи й травма грудної клітини.