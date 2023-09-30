Йшов за покликом серця: на передовій загинув фотограф Володимир Миронюк

Під ворожим вогнем на Донеччині загинув фотограф Володимир Миронюк. він був громадянином США, але від 2014 року жив в Україні й був фотографом.

Про тяжку втрату повідомив журналіст Юрій Бутусов. У мережі він розповів історію Героя, передає 24 Канал.

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Загинув з фотоапаратом у руках

Володимир Миронюк – 59 річний українець, який мав громадянство США. У Штатах він протягом багатьох років працював водієм-далекобійником. З початком Майдану він приїхав до України й залишився тут. Від 2014 року він за покликом серця відправився на фронт й почав фотографувати українських захисників.

Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу… На шляхах війни тисячі людей знали його за позивним "Джон". Він не був професійним журналістом. Він не був професійним фотографом. Він не був професійним солдатом. Але його вражаючі фотографії бачили багато людей, і щоб робити таке там, де він був на фронті, треба мати серце та витривалість воїна,

– повідомив Бутусов.

За словами журналіста, "Джон" завжди хотів бути одинаком. Для нього було важливіше, коли Герої з фронту просили вислати фотографії, які він робив.

"А ще, мене часто розшукують зараз, коли треба знайти останні фото загиблих – і кілька разів було так, що єдине фото, які залишились про людину на її могилі – моє. Я відчуваю себе корисним бути там, серед них, і я цим пишаюсь... А на життя мені якось друзі допоможуть – мені треба дуже небагато", – пригадує журналіст розмову з фотографом.

Володимир не тільки робив світлини, але й брав участь у бойових діях, коли у тому була необхідність.

Останній репортаж Володимир Миронюк зробив кілька днів тому на позиції української піхоти, де ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл. Три дні його тіло не могли забрати через щільний обстріл,

– мовиться у дописі.

Болісні втрати України у війні

Під Опитним на Донеччині загинув 24-річний захисник з Куп'янська Єгор Петров. У жовтні 2022 року він став на захист України у складі 53-ї окремої механізованої бригади. Захисник загинув під час артилерійського обстрілу.

Війна забрала життя відомого харківського поета Олексія Івакіна. Про смерть воїна стало відомо 26 вересня. Олексій був натхненником і учасником культурного середовища "Літературний SLAM".

На Донеччині загинув 24-річний Андрій Сороковий. Захисник був родом з Полтавської області. З початком повномасштабного вторгнення Андрій добровольцем вступив до місцевого підрозділу територіальної оборони, а вже у листопаді 2022 року – отримав повістку й вступив до лав ЗСУ.

Друзі "Джона" просять допомогти знайти такий заклад у Києві, який допоможе організувати фотовиставку Володимира Миронюка з його фронтовими фото