У Росії помер Володимир Нестеров, він керував створенням ракети-носія "Ангара"

Марафон дивних смертей російських чиновників та топменеджер продовжується. Сьогодні в Росії помер ексгендиректор "Центру імені Хрунічева" Володимир Нестеров. Після звільнення з цієї посади він вів проєкт створення ракети-носія "Ангара".

Про смерть Нєстєрова повідомили росЗМІ. Зазначають, що йому було 73 роки. Втім, не виключено, що його смерть прискорили певні фактори.

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Що відомо про діяльність Нестерова

Російський державний космічний науково-виробничий "центр імені М.В. Хрунічева" вважався одним з провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості. Основна продукція наразі – ракети-носії (РН) сімейства "Протон" і розгінні блоки до них. А також розробка носіїв "Ангара".

Центр об'єднує в собі низку підприємств, які спеціалізуються на виробництві, запуску та обслуговуванні ракетно-космічної техніки.

Центр Хрунічева Нестеров очолював з 2005 по 2012 рік, після чого пішов у відставку та керував проєктом створення ракети-носія "Ангара", яка була запущена у 2014 році.

Марафон смертей в Росії