Володимир і Олена Зеленські розповіли, як зустріли ранок 24 лютого: емоційне відео

Кожен українець пам’ятає ранок 24 лютого, коли почалося масштабне вторгнення Росії. Як президент Володимир Зеленський та його дружина Олена зустріли початок війни три місяці тому – читайте у статті.

Про свій ранок 24 лютого вони розповіли під час великого інтерв'ю у телемарафоні щодо трьох років президентства, передає 24 канал.

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Як Зеленські зустріли ранок 24 лютого

Зеленський наголосив, що вони в цей час були вдома, а не десь за кордоном. Першою згадала свій ранок Перша леді.

Я прокинулася від дивних звуків за вікном, як і всі, мабуть. Було ще темно, і я побачила, що Володимира поруч не було, тому пішла до сусідньої кімнати. Він вже був одягнений в костюм, я запитала, що відбувається, а він відповів тільки: "Почалося",

– розповідає Олена.

Зеленська каже, що не може передати емоції, адже це був і жах, і заціпеніння. Володимир тоді пішов і подружжя якийсь час не бачилися.

"Я розумію, що в той момент він був, як "натягнута струна". Ми одразу зрозуміли, що життя змінилося назавжди. І тепер я живу тим, що чекаю, коли він скаже: "Все, скінчилося. Перемога", – запевнила вона.

Зеленська припускає, що вона може бути не першою, кому він це скаже, бо він зараз завжди на роботі, але хочу почути це, хоча б по телебаченню разом з іншими.

Зеленський підтвердив, що зранку 24 лютого було чути хлопки. Він отримав дзвінки трохи раніше, перед тим як почалися постріли.

Ми були напоготові до цього за деякий час, адже слідкувала розвідка, військові. Ми розуміли, звідки міг бути ризик наступу. Тому, коли звідти почалися постріли, мені подзвонили,

– розповів він.

Президент згадує, що сказав Олені, щоб все нормально пояснила дітям, бо це війна, не треба нічого вигадувати.

"Всі мають розуміти, як себе поводити. Напередодні 24 лютого я дуже пізно приїхав додому, ми обговорювали ці питання, були підготовлено всі папери, що ми мали робити.. Ми зробили деякі речі заздалегідь, зокрема, що стосується держрезерву тощо. Все було в безпеці", – додав він.

Як відреагували діти

Олена каже, що дітям треба було щось розповісти, коли їх розбудили в 4 ранку і сказали зібрати речі.

Але вони мене навіть здивували. Я намагалася бути енергійною, нічого не показувати, і вони дисципліновано виконували мої вказівки, швидко збиралися. Вже за якийсь час прийшло розуміння, що ми не знали, коли побачимо тата (Володимира Зеленського), тому були сльози,

– додає вона.

Перша леді наголосила, що діти тримаються молодцями, як тато. “Знають, що він витримає, і вони витримають”, – відповіла Зеленська.

"Ми жили у війні ще до 24 лютого"

На питання, чи вірив Володимир Зеленський, що почнеться війна, він відповів, що Україна жила у війні.

Ми жили в постійній гібридній війні (до 24 лютого), було багато атак, зокрема і кібератаки. Це було задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми розуміли, що відбувається певна підготовка, а обсяг чи нахабність Росії ніхто не розумів до кінця,

– заявив президент.

За його словами, одна справа, коли ти розумієш, що збоку Білорусі, напевно, підуть танки. А інша справа, що з Білорусі конкретно летять ракети.

"Це здається невеликою різницею, але насправді це не так. Бо ти воюєш з тими силами, які на території Білорусі, чи тими, які переходять через територію Білорусі, чи ти воюєш з двома країнами? Ніхто до кінця, що відбувається, не знав. Які б вам розвідки не говорили, деталі ніхто до кінця не знав. Всі готувалися до різних сценаріїв, – зауважив Зеленський.

Він переконує, що Україна почала готуватися до вторгнення у вересні – жовтні.

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До слова, раніше Зеленська розповіла, як змінилось президентське подружжя через війну. За її словами, їхня родина зараз роз'єднана, але вона вважає, що ніхто в неї чоловіка не забере, навіть війна.

"Так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяця ми взагалі не бачились, спілкувались тільки телефоном. Зараз в нас було кілька можливостей побачитися. І я вам вдячна також за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом", – поділилась перша леді. Зеленський додав, що це таке собі побачення в ефірі.