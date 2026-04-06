Воював з 2022 року і загинув як Герой: Київщина прощається з Володимиром Полегеньким

Україна продовжує втрачати найкращих людей на війні проти агресора. Трагічна звістка сколихнула Обухівську громаду. Стало відомо, що за свободу Батьківщини своє життя віддав Володимир Полегенький.

Володимир загинув як Герой під час виконання бойового завдання в населеному пункті Оріхів Пологівського району Запорізької області. Сталося це 30 березня 2026 року, повідомляє Обухівська міська рада.

Що відомо про загибель Володимира Полегенького з Київщини?

Володимир Полегенький захищав країну останні чотири роки. Чоловіка мобілізували ще влітку 2022 року. З того часу він мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок

Захисник мав звання солдата. Він служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 118-ї окремої механізованої бригади.

Церемонія прощання з Володимиром Полегеньким відбудеться 6 квітня 2026 року о 12:00 на його малій Батьківщині – у селі Германівка. Там його й поховають.

Обухівська громада висловлює щирі співчуття мамі Валентині Іванівні, сестрі Надії, доньці Вероніці, цивільній дружині Марії та її доньці Софії, племінницям Анастасії та Юлії, усім рідним, близьким і побратимам,

– йдеться у повідомленні міськради.

